Минобороны опубликовало видео ударов Ка-52 по опорному пункту ВСУ

Ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство обороны России опубликовало видео работы разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» в ходе специальной операции на Украине. Экипажи вертолётов атаковали опорный пункт ВСУ. Сразу после попадания вертолётчики делают манёвр и отстреливают тепловые ловушки, а затем уходят от снарядов ПЗРК противника.

Российские войска ранее ударами высокоточного оружия с воздуха и моря уничтожили нефтеперерабатывающий завод и топливные резервуары на окраине украинского города Кременчуг. Ведомство также опубликовало видео ударов по предприятию, а также районам сосредоточения живой силы и военной техники украинской армии.