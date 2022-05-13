Министерство обороны России опубликовало видео работы разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» в ходе специальной операции на Украине. Экипажи вертолётов атаковали опорный пункт ВСУ. Сразу после попадания вертолётчики делают манёвр и отстреливают тепловые ловушки, а затем уходят от снарядов ПЗРК противника.
Российские войска ранее ударами высокоточного оружия с воздуха и моря уничтожили нефтеперерабатывающий завод и топливные резервуары на окраине украинского города Кременчуг. Ведомство также опубликовало видео ударов по предприятию, а также районам сосредоточения живой силы и военной техники украинской армии.