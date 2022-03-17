Одним из кураторов по разработке биолабораторий Украины была глава офиса DTRA Джоанна Уинтролл, работающая при американском посольстве в Киеве, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Подтверждением этого являются документы, касающиеся военно-биологической деятельности США на украинской территории, пишет РИА Новости.

По словам Кириллова, лаборатории на Украине были основным исполнителем по проекту П-782 — так называется направление разработок по передаче заболеваний через летучих мышей. Согласно полученным документам, исследования в этом направлении носили систематический характер. Они проводились начиная с 2009 года, непосредственный контроль осуществляли специалисты из США в рамках проектов П-382, П-444 и П-568, отметил глава РХБЗ.

Одним из кураторов этой деятельности являлась глава офиса DTRA при посольстве США в Киеве Джоанна Уинтролл. Может, с ней стоит побеседовать журналистам? — заявил генерал.

Ранее стало известно, что проект по изучению на Украине возбудителей опасных болезней, среди которых конго-крымская геморрагическая лихорадка, лептоспироз и хантавирусы, поддерживался США. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов отметил, что их применение могло быть замаскировано под естественные вспышки заболеваний.