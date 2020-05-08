Министр обороны Грузии предрёк очередное изгнание Саакашвили

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Гава Минобороны Грузии Ираклий Гарибашвили скептически отнёсся к назначению экс-президента Михаила Саакашвили на пост главы исполнительного комитета реформ при главе Украины.

Грузинский министр считает, что для политика это очередная попытка реинкарнации.

Но, по моему мнению, через несколько месяцев мы увидим в очередной раз изгнанного Саакашвили, — отметил он.

Гарибашвили, подобная ситуация уже происходила с бывшим грузинским президентом на Украине, и она вскоре она повторится.

При этом он подчеркнул, что в Грузии видели «позорные кадры» Саакашвили, который решил отказаться от грузинского гражданства, что стало «очередным позорным фактом не только в истории Европы, но и мировая история не помнит подобных фактов».

Министр пояснил, что человек, занимавший должность президента, отказался от гражданства, стал губернатором Одесской области и после «его с позором выдворили из Украины, как говорится, за волосы», передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария, комментируя назначение экс-президента республики Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины, заявил, что власти Грузии решили отозвать из Киева посла Теймураза Шарашенидзе, чтобы защитить страну от авантюрных политиков.