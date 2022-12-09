Миллер обсудил с Эрдоганом поставки российского газа турецким потребителям Миллер обсудил с Эрдоганом возможность создания в Турции газового хаба

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Алексей Миллер

Глава «Газпрома» Алексей Миллер обсудил с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом поставки российского газа турецким потребителям, а также перспективы создания в стране газового хаба, сообщается в Telegram-канале российской компании. Встреча состоялась в рамках визита делегации «Газпрома» в Стамбул.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с поставками российского газа турецким потребителям, а также перспективы создания в Турции газового хаба, — указано в сообщении.

О том, что Турция готовится к созданию хаба, через который в Европу будет поступать природный газ, заявил ранее Эрдоган. Такую идею предложил президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» в октябре.

Хаб нужен, чтобы восстановить потерянный объем газа, который шел через «Северный поток», заявил российский президент. В планах — строительство одной трубопроводной системы, через которую голубое топливо пойдет в европейские страны при их желании.