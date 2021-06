МИД Великобритании опроверг данные о предупредительных выстрелах по эсминцу

Рааб отметил , что объяснение обстоятельств инцидента со стороны Москвы было «предсказуемо неточным».

В свою очередь, в Сети появилась фотография, которая доказывает нарушение британским эсминцем Defender российской границы вблизи полуострова Крым. Снимок опубликован в Twitter . На нём видно, как эсминец приблизился к побережью Крыма на расстояние менее 20 километров.