МИД Великобритании опроверг данные о предупредительных выстрелах по эсминцу
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
13:14, 24 июня 2021
Фото: Rob Powell/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Великобритания опровергает данные о предупредительных выстрелах России по британскому эсминцу Defender в Чёрном море. Об этом заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб. Его слова приводит Reuters.
Рааб отметил, что объяснение обстоятельств инцидента со стороны Москвы было «предсказуемо неточным».
В свою очередь, в Сети появилась фотография, которая доказывает нарушение британским эсминцем Defender российской границы вблизи полуострова Крым. Снимок опубликован в Twitter. На нём видно, как эсминец приблизился к побережью Крыма на расстояние менее 20 километров.
Although I am not at all a ship expert, it seems like the first of the 3 ships has a length that closely matches HMS Defender: just over 150 meters.
Also, all 3 ships in the image are within 12 NM territorial waters of #Crimea.
Ранее сообщалось, что 23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ России выдворили Defender из территориальных вод России. Корабль нарушил государственную границу у мыса Фиолент. Пограничники открыли предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание, после чего корабль покинул границы РФ.
Сенатор Алексей Пушков убеждён, что действия экипажа эсминца являются провокацией, которая нужна для создания нового международного скандала и очередного приступа антироссийской истерии.
Между тем британские военные опровергли информацию о том, что в сторону корабля были произведены предупредительные выстрелы. Они исходят из того, что российские силы проводили учебные стрельбы в Чёрном море. Позднее журналист BBC Джонатан Бил заявил, что эсминец Defender намеренно зашёл в территориальные воды Крыма.