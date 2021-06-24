МИД Великобритании опроверг данные о предупредительных выстрелах по эсминцу

Великобритания опровергает данные о предупредительных выстрелах России по британскому эсминцу Defender в Чёрном море. Об этом заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб. Его слова приводит Reuters.

Рааб отметил , что объяснение обстоятельств инцидента со стороны Москвы было «предсказуемо неточным».

В свою очередь, в Сети появилась фотография, которая доказывает нарушение британским эсминцем Defender российской границы вблизи полуострова Крым. Снимок опубликован в Twitter . На нём видно, как эсминец приблизился к побережью Крыма на расстояние менее 20 километров.

Although I am not at all a ship expert, it seems like the first of the 3 ships has a length that closely matches HMS Defender: just over 150 meters.



Also, all 3 ships in the image are within 12 NM territorial waters of #Crimea .



#HMSDefender https://t.co/q9Cv3dHFx6 pic.twitter.com/B3IKVcRAWv — Gerjon | ××¨××× (@Gerjon_) June 23, 2021

Ранее сообщалось, что 23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ России выдворили Defender из территориальных вод России. Корабль нарушил государственную границу у мыса Фиолент. Пограничники открыли предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание, после чего корабль покинул границы РФ.

Сенатор Алексей Пушков убеждён, что действия экипажа эсминца являются провокацией, которая нужна для создания нового международного скандала и очередного приступа антироссийской истерии.

Между тем британские военные опровергли информацию о том, что в сторону корабля были произведены предупредительные выстрелы. Они исходят из того, что российские силы проводили учебные стрельбы в Чёрном море. Позднее журналист BBC Джонатан Бил заявил, что эсминец Defender намеренно зашёл в территориальные воды Крыма.