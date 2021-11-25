МИД России раскритиковал американский «Саммит за демократию»

Организуемый США в начале декабря в режиме видеоконференции «Саммит за демократию» имеет конфронтационную направленность в первую очередь в отношении России и Китая, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она считает, что под лозунгом продвижения демократии Вашингтон собирает очередной клуб по интересам для противостояния со странами, которые сохраняют стратегическую независимость от коллективного Запада.

Это мероприятие, безусловно, имеет конфронтационную, разобщающую направленность и представляет собой очередное звено в реализации Вашингтоном курса на реидеологизацию международных отношений в духе пресловутой концепции порядка, основанного на правилах, — сказала дипломат.

Соединённые Штаты пригласили на декабрьский «Саммит за демократию» 110 стран. В списке отсутствуют Россия и Китай. При этом среди приглашённых на саммит государств значится, в частности, Тайвань, являющийся, согласно позиции Китая, одной из провинций КНР. Также на саммит приглашены представители Косово и не признающей её независимость Сербии. Из стран — членов Евросоюза в списке не значится лишь Венгрия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно оценивают американский «Саммит за демократию», так как он свидетельствует о попытках США провести новые разделительные линии между странами, деля их на хорошие и плохие.