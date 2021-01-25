МИД РФ выразил протест послу США в связи с поддержкой незаконных акций

https://static.news.ru/photo/66d79fa4-5f04-11eb-a61f-fa163e074e61_660.jpg Сергей Рябков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поддержка Соединёнными Штатами незаконных публичных акций в России является прямым вмешательством в дела нашей страны. Такое мнение выражает МИД РФ.

Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, посол США в РФ Джон Салливан был вызван в министерство. Замглавы МИД Сергей Рябков выразил американскому дипломату протест в связи с позицией и высказываниями дипмиссии.

Американской стороне был заявлен решительный протест в связи с распространением американским посольством в России в социальных сетях и на их интернет-ресурсах постов с поддержкой незаконной акции в ряде российских городов. <...> Было указано американскому дипломату на необходимость неукоснительного соблюдения законов Российской Федерации и общепринятых дипломатических норм, — заявила Захарова в эфире Первого канала.

Ранее посольство США в Москве на фоне сообщений о народных выступлениях в России заявило, что следит за развитием, и высказало поддержку протестующим. В российском МИД пообещали ответить на комментарии американских дипломатов.

В частности, ведомство призвало Штаты заниматься собственными проблемами, включая преодоление глубокого раскола в американском обществе. МИД предупредил руководство посольства США в Москве о «серьёзном разговоре».

Как писал NEWS.ru, Китай считает неприемлемыми попытки вмешательства Соединённых Штатов в дела других государств. Так официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь прокомментировал заявления посольства США в Москве о несогласованных акциях, состоявшихся 23 января.