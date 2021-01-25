МИД РФ ответит на информацию посольства США об акциях протеста

https://static.news.ru/photo/3fc87fa6-5e4a-11eb-9c56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представители российского Министерства иностранных дел ответят на комментарии американских дипломатов по поводу несанкционированных акций на территории РФ. Так сказали во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее посольство США разместило на своём сайте сообщение с упоминанием мест и времени проведения в разных городах России несанкционированных акций 23 января. В дипведомстве предостерегли американских граждан от посещения этих мероприятий.

В Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные демонстрации в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию после лечения в Германии.

По данным «ОВД-Инфо», на акциях протеста были задержаны более 3,3 тысячи человек, в том числе 1320 в Москве и 490 в Санкт-Петербурге.

Американские дипломаты указали места и время проведения незаконных мероприятий. Российский МИД пообещал ответить посольству США на это освещение событий. Прежде ведомство уже подчёркивало, что такое исчерпывающее внимание к деталям выходит за рамки заботы о собственных гражданах.

Будем разбираться, — цитирует РИА Новости сообщение от МИД РФ.

Как ранее передавал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал публикации посольства США в России о несогласованных акциях 23 января в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального косвенным вмешательством во внутренние дела РФ. Он также отметил, что если бы российское посольство поступило бы точно так же во время протестов в Соединённых Штатах, это бы вызвало неудовольствие в Вашингтоне.