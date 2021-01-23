Песков назвал публикации посольства США о митингах вмешательством в дела РФ

https://static.news.ru/photo/8ddf40be-5e39-11eb-8cd0-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал публикации посольства США в России о несогласованных акциях 23 января в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального косвенным вмешательством во внутренние дела РФ. Он также отметил, что если бы российское посольство поступило бы точно так же во время протестов в Соединённых Штатах, это бы вызвало неудовольствие в Вашингтоне.

Конечно, это некорректные публикации. И, конечно, они косвенно являются абсолютным вмешательством в наши внутренние дела. То есть косвенно это является прямой поддержкой нарушения закона Российской Федерации, поддержкой несанкционированных акций, — сказал Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Он также предложил американским дипломатам «примерить на себя» подобную ситуацию. Пресс-секретарь президента отметил, что зарубежным представителям дипмиссии было бы неприятно подобное.

В России 23 января прошли акции протеста в поддержку Алексея Навального. Люди выступили против задержания оппозиционера, которое произошло 17 января, когда он вернулся из Германии, где лечился от последствий отравления неизвестным химическим веществом.

Ранее его приговорили к 3,5 года условно. При этом он должен был регулярно отмечаться в полиции. Однако из-за долгого лечения за границей он не мог это сделать. Прокуратура хочет заменить ему условный срок на реальный, поскольку он не отмечался по месту проживания.

Ранее NEWS.ru писал, что обращения сторонников блогера Алексея Навального выходить на акции протеста 23 января прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала планы агитаторов «адской постановкой» и обратилась к родителям с просьбой не пускать детей на подобные мероприятия.