«Адская постановка»: Захарова высказалась о призывах выйти на митинги

https://static.news.ru/photo/c235fc46-5cd0-11eb-9b06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обращения сторонников блогера Алексея Навального выходить на акции протеста 23 января прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Когда несовершеннолетних зовут на митинги, хорошего не жди. Потому что детей втягивают в политические баталии тогда, когда все другие варианты не работают, а значит, идеологи этого процесса будут готовы на всё для достижения своих целей, — отметила дипломат в Facebook.

Захарова назвала планы сторонников Навального «адской постановкой» и обратилась к родителям с просьбой не пускать детей на подобные мероприятия.

Поводом стали сообщения в Сети, которые публиковали сторонники Навального и призывали выйти на улицы в его поддержку 23 января. Призывы распространялись и в группах несовершеннолетних в соцсетях. В Генпрокуратуре после этого отметили, что они готовы принять предупредительные меры, а если будут основания, и привлечь виновных к административной ответственности. Кроме этого, в Роскомнадзор внесли требования об ограничении доступа к противоправной информации. Все, кто призывал выйти на митинг, уже получили предостережения о недопустимости нарушения закона.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что проведение незаконных акций протеста недопустимо. Ещё более циничными являются попытки привлечь к участию в несанкционированных массовых мероприятиях несовершеннолетних, сообщал NEWS.ru.