Китаю не понравилась поддержка российских протестующих со стороны США

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Китай считает неприемлемыми попытки вмешательства Соединённых Штатов в дела других государств. Так официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь прокомментировал заявления посольства США в Москве о несогласованных акциях, состоявшихся 23 января.

Американское внешнеполитическое ведомство назвало происходящее правом людей «на мирные протесты, свободу выражения мнений». При этом действия российских властей по разгону несанкционированных протестов были охарактеризованы как подавление демократических свобод.

Китай решительно выступает против вмешательства во внутренние дела суверенного государства, — цитирует дипломата РИА Новости.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии.

Посольство США в Москве на фоне сообщений о народных выступлениях в России заявило, что следит за развитием, и высказало поддержку протестующим. В ответ на это, как писал NEWS.ru, в российском МИД пообещали ответить на комментарии американских дипломатов.