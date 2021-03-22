МИД РФ упрекнул Вашингтон за упущенную возможность наладить отношения

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Министерство иностранных дел РФ выпустило заявление, в котором «с сожалением» констатируется отказ американской стороны от проведения встречи президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным.

Москва предлагала провести беседу двух лидеров в формате видеоконференции в открытом режиме 19 или 22 марта. По замыслу российской стороны, политики обсудили бы тему стратегической стабильности и накопившиеся двусторонние проблемы.

Упущена ещё одна возможность для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в российско-американских отношениях. Ответственность за это целиком на США, — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Байден ранее в интервью телеканалу ABC News утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина «убийцей», а также пообещал, что тот «ответит» за якобы имевшееся вмешательство РФ в американские выборы. Путин же пожелал президенту США здоровья и добавил, что «кто обзывается — сам так называется». Кроме того, лидер РФ предложил коллеге провести дискуссию в прямом эфире.

Как сообщал NEWS.ru, «Гвардия Захара Прилепина» провела акцию протеста у резиденции американского дипломата в Москве. Общественники пошли на такой шаг после резких высказываний главы Белого дома в адрес президента РФ. Активисты приковали себя к ограде сквера напротив дипмиссии с требованием принести извинения Путину и россиянам. Кроме того, они отнесли в представительство письмо с аналогичными просьбами.