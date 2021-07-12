МИД РФ потребовал у Ирландии официальных извинений за инцидент в Дублине
Ирландского посла вызвали в МИД РФ для объяснений
Антон Соловьев
Антон Соловьев
14:13, 08 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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МИД РФ 8 марта вызвал ирландского посла в Москве Брайана Макэлдаффа для получения разъяснений недавнего инцидента в Дублине, в ходе которого грузовик протаранил ворота российской дипмиссии в Ирландии. Российская сторона заявила решительный протест и потребовала извинений от дипломата.
8 марта в МИД России был вызван посол Ирландии в Москве Б. Макэлдафф. Послу был заявлен решительный протест в связи с инцидентом с нарушением безопасности посольства России в Дублине, в ходе которого грузовиком был совершён таран въездных ворот российской дипмиссии, — говорится на сайте МИД РФ.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил начать расследование инцидента в Дублине. В СК также отметили, что данное происшествие расценивается как грубое нарушение статьи 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.
7 марта неизвестный на грузовом автомобиле протаранил ворота российского посольства в столице Ирландии, въехав в них задним ходом. Водитель грузовика задержан, его личность устанавливается.
Полиция Ирландии начала расследование инцидента, о мотивах действия водителя не сообщается. По предварительным данным, пострадавших нет. В целях безопасности правоохранители перекрыли близлежащие улицы.