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МИД РФ потребовал у Ирландии официальных извинений за инцидент в Дублине

Ирландского посла вызвали в МИД РФ для объяснений
14:13, 08 марта 2022
МИД РФ потребовал у Ирландии официальных извинений за инцидент в Дублине Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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МИД РФ 8 марта вызвал ирландского посла в Москве Брайана Макэлдаффа для получения разъяснений недавнего инцидента в Дублине, в ходе которого грузовик протаранил ворота российской дипмиссии в Ирландии. Российская сторона заявила решительный протест и потребовала извинений от дипломата.

8 марта в МИД России был вызван посол Ирландии в Москве Б. Макэлдафф. Послу был заявлен решительный протест в связи с инцидентом с нарушением безопасности посольства России в Дублине, в ходе которого грузовиком был совершён таран въездных ворот российской дипмиссии, — говорится на сайте МИД РФ.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил начать расследование инцидента в Дублине. В СК также отметили, что данное происшествие расценивается как грубое нарушение статьи 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

7 марта неизвестный на грузовом автомобиле протаранил ворота российского посольства в столице Ирландии, въехав в них задним ходом. Водитель грузовика задержан, его личность устанавливается.

Полиция Ирландии начала расследование инцидента, о мотивах действия водителя не сообщается. По предварительным данным, пострадавших нет. В целях безопасности правоохранители перекрыли близлежащие улицы.

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