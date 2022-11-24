МИД РФ отказался раскрывать детали мирного договора между Баку и Ереваном

Фото: МИД РФ

Тема подписания мирного договора, как и другие проблемы армяно-азербайджанской нормализации, имеет весьма чувствительный характер, заявила на еженедельном брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее словам, нецелесообразно комментировать позиции сторон до появления конкретных договоренностей.

Тематика мирного договора, так же как и другие вопросы армяно-азербайджанской нормализации, имеет весьма чувствительный характер. Считаем нецелесообразным комментировать позиции сторон до выхода на конкретные договоренности, — сказала Захарова.

Дипломат также напомнила, что на прошлой неделе в Ереване находился специальный представитель министра иностранных дел России Игорь Ховаев. В рамках своей поездки он провел серию консультаций с армянским политическим руководством, а сейчас находится в Баку для встречи с азербайджанской стороной. В ходе этих контактов обсуждается в том числе и проблематика мирного договора.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте, что российская сторона предложила оставить вопрос статуса Карабаха на будущее и Ереван согласен с этим. Кроме того, глава армянского правительства добавил, что в ходе трехсторонней встречи в Сочи с президентами России и Азербайджана он предложил продлить мандат российских миротворцев на неопределенное время.