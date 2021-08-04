МИД оценил перспективы торгово-экономического сотрудничества с ЕС

Россия могла бы развить более интенсивное торгово-экономическое сотрудничество с Евросоюзом, однако оно сдерживается незаконными односторонними санкциями. Об этом заявил директор Четвёртого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон. Его слова приводит РИА Новости.

Это не наш выбор. Когда еэсовцы отменят ограничения, мы сможем пересмотреть ответные меры, — подчеркнул Пилипсон.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма. В Европе считают, что Крым был «аннексирован» Россией, хотя полуостров присоединился к РФ в результате референдума, на котором большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за вхождение в её состав. В Москве подчёркивали, что референдум соответствовал нормам международного права.

Ранее в МИД России заявили об умышленной эскалации Западом обстановки в Чёрном море. Отмечается, что Россия будет внимательно следить за выполнением Конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы.