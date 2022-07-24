Оттава подтвердила гибель канадца на Украине МИД Канады подтвердил гибель наемника на Украине

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Министерство иностранных дел Канады признало гибель своего гражданина на территории Украины, сообщает Reuters. Предполагается, что он проходил службу в качестве наемника в одном из специальных отрядов. Другие подробности не сообщаются.

Министерство иностранных дел Канады знает о гибели канадца в Украине. Консульские должностные лица находятся в контакте с семьей и оказывают консульскую помощь, — заявил представитель ведомства.

СМИ предполагают, что гражданин Канады мог находиться на востоке Украины с двумя гражданами США, о гибели которых накануне сообщал Госдепартамент страны.

Ранее сообщалось о кончине британского наемника Пола Ури, попавшего в плен в ДНР. Глава МИД республики Наталья Никонорова заявила, что причиной смерти стала острая коронарная недостаточность, осложненная отеком легких.

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова, в свою очередь, отметила, что к хроническим болезням британца добавился стресс, связанный с пленением и нежеланием властей королевства заниматься его судьбой.