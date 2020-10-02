МИД Белоруссии рекомендует Польше и Литве сократить число дипломатов

https://static.news.ru/photo/16c28d4a-04b3-11eb-a90e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Homoatrox/wikipedia.org

Министерство иностранных дел Белоруссии направило Польше и Литве рекомендации сократить число дипломатов в республике до 18 и 14 соответственно. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

Послы Белоруссии в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультаций. Послам Польши и Литвы предложено последовать данному примеру, — приводит слова Глаза ТАСС.

2 октября Евросоюз ввёл в действие санкционный список против белорусских чиновников, которые, как считают в Брюсселе, несут ответственность за фальсификацию выборов и нарушение прав человека в республике. В списке 40 имён, президента Александра Лукашенко в нём нет.

В ответ Минск заявил, что тоже вводит санкции против Евросоюза. Однако не стал публиковать санкционный список «в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой».

После президентских выборов в Белоруссии, которые прошли 9 августа, начались масштабные акции протеста, которые, несмотря на разгоны и задержания, не стихают до сих пор. Их участники считают, что победа Лукашенко досталась только благодаря грубейшим фальсификациям и на самом деле президентскую кампанию выиграла кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

В первые дни акций в отношении митингующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водомёты, светошумовые гранаты, резиновые пули. За первые дни, согласно официальным данным, более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, тогда в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

Как писал NEWS.ru, ранее Минск раскрыл содержание телефонного разговора президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.