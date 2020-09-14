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Меркель: очный саммит ЕС — Китай вряд ли состоится в 2020 году

18:03, 14 сентября 2020

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что очные переговоры в формате Евросоюз — КНР в нынешнем году могут быть отменены из-за пандемии коронавируса.

Об этом Меркель рассказала по итогам саммита ЕС — Китай в формате видеоконференции.

Выражаем приверженность тому, что саммит ЕС — Китай состоится в очном формате, когда это позволит сделать ситуация с пандемией. Это наверняка произойдет уже после председательства Германии. И, возможно, встреча пройдет в Брюсселе, — приводит её слова ТАСС.

Председательство ФРГ в Евросоюзе завершится 31 декабря 2020 года.

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