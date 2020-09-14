Меркель: очный саммит ЕС — Китай вряд ли состоится в 2020 году

Венесуэльская художница Мария Гуадаррама публикует в своём Instagram рисунки на тему отношений, самооценки и психологического здоровья. В частности, на её картинках жираф задаёт диснеевским принцессам вопросы, наводящие на размышления об эмоциональном насилии.

Часть картинок уже переведены на русский язык. Они посвящены Мулан, Ариэль, Золушке, Белль и Жасмин. Жираф даёт им понять, что каждая из них совершала свой подвиг и подвергалась испытаниям только...