«Меняем энергетический рынок Африки»: Росатом о строительстве АЭС в Египте Представитель Росатома предрек изменения энергорынку Африки с появлением АЭС в Египте

Фото: Энергетическая организация «Росатом»

Производство оборудования для первой АЭС в Египте

Директор департамента коммуникаций Росатома Андрей Черемисинов рассказал в беседе с NEWS.ru о строительстве в Египте большой атомной электростанции новейшего типа. По его словам, почти вся техническая составляющая этой станции производится российскими специалистами в России. Так, на АЭС планируется установка реакторов ВВЭР-1200 отечественного производства мощностью в 1200 мегаватт каждый.

В конечном итоге мы должны будем запустить четыре энергоблока, что несомненно поменяет энергетическую карту Магриба (Северной Африки) и позволит Египту нарастить темпы развития своего государства во много, много раз, — заявил Черемисинов.

Ранее египетская делегация во главе с председателем Управления по атомным электростанциям Египта Амгедом Эль-Вакилем посетила Ленинградскую АЭС и российские машиностроительные предприятия, изготавливающие оборудование для атомных электростанций. На производственной площадке в Санкт-Петербурге, где по заказу Росатома изготавливается различное оборудование для атомных электростанций, состоялась церемония запуска производства заготовок для корпуса реактора энергоблока № 1 египетской АЭС.

В ноябре 2019 года Россия начала строительство в Иране второго энергоблока Бушерской атомной электростанции. Строительство Бушерской АЭС было начато в 1975 году и возобновлено после длительной консервации через 20 лет. В сентябре 2011 года первый энергоблок впервые подключили к сети, а в июне 2013 года ввели в промышленную эксплуатацию. Строительные работы выполнялись под техническим надзором российских компаний.