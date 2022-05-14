Медведев вместо G7 предсказал казни укронацистов на Красной площади Медведев додумал за G7 казни укронацистов на Красной площади и использование ядерного оружия

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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале раскритиковал ключевые заявления после встреч глав МИД G7. Высказавшись по пяти тезисам, он предположил, что в главы МИД «Большой семёрки» забыли обвинить Россию в будущих казнях украинских националистов на Красной площади и использовании ядерного оружия в конфликте.

«Семёрочники» забыли сказать про неизбежное использование Россией стратегических ядерных сил в конфликте и вероятные казни украинских националистов на Лобном месте на Красной площади через четвертование. Всё ещё впереди, — написал он.

Он отметил, что России всё равно на мнение «Большой семёрки» в вопросе новых границ, поскольку в первую очередь важна позиция проживающих там людей. Также он заявил, что G7 ведёт через Украину скрытую войну с Россией и пытается вмешиваться во внутренние дела РФ и Китая. Кроме того, он сыронизировал о дальнейших антироссийских санкциях.

Ранее он предрёк череду энергетических, продовольственных и логистических кризисов, а также военных противостояний в разных частях мира из-за последствий антироссийских санкций. По словам Медведева, наступил «крах идеи американоцентричного мира».