Мединский: украинская делегация прибудет на переговоры утром 3 марта

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинская сторона пока не подтвердила своё участие во втором раунде переговоров с Россией, передаёт ТАСС. Он отметил, что российские требования нельзя назвать призывом к капитуляции. Министр также сообщил, что Москва готова начать обсуждать гарантии безопасности.

Киев пока не подтверждает проведение второго раунда консультаций с РФ, — сказал министр. Лавров также заявил, что не существует таких механизмов, которые могли бы лишить Россию места в Совете Безопасности...