Мединский: украинская делегация прибудет на переговоры утром 3 марта

Помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что украинская делегация уже выехала из Киева и прибудет на переговоры в Беловежскую Пущу утром 3 марта. Мединский также сообщил, что российские военные обеспечат коридор безопасности из украинской столицы для украинских переговорщиков.
Украинская делегация уже выехала из Киева и находится сейчас в дороге. Они будут завтра с утра. Мы с пониманием относимся к сложности их логистики, — сказал журналистам Мединский.
Российская делегация выехала к месту встречи с украинскими переговорщиками. Белорусские СМИ сообщают, что переговоры пройдут в Беловежской Пуще.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к проведению второго раунда переговоров с Россией, но не к принятию ультиматумов. По его словам, на настоящий момент неизвестно, когда состоится второй раунд переговоров с российскими делегатами.