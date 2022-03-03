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Мединский: украинская делегация прибудет на переговоры утром 3 марта

19:41, 02 марта 2022
Мединский: украинская делегация прибудет на переговоры утром 3 марта Помощник президента России Владимир Мединский (на первом плане) и заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в Беловежской Пуще. Российская делегация в полном составе приехала на переговоры с Украиной Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что украинская делегация уже выехала из Киева и прибудет на переговоры в Беловежскую Пущу утром 3 марта. Мединский также сообщил, что российские военные обеспечат коридор безопасности из украинской столицы для украинских переговорщиков.

Украинская делегация уже выехала из Киева и находится сейчас в дороге. Они будут завтра с утра. Мы с пониманием относимся к сложности их логистики, — сказал журналистам Мединский.

Российская делегация выехала к месту встречи с украинскими переговорщиками. Белорусские СМИ сообщают, что переговоры пройдут в Беловежской Пуще.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к проведению второго раунда переговоров с Россией, но не к принятию ультиматумов. По его словам, на настоящий момент неизвестно, когда состоится второй раунд переговоров с российскими делегатами.

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