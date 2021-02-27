Мария Бутина рассказала о пытках в тюрьме США

https://static.news.ru/photo/c7d5dfd6-797c-11eb-ae47-96000091f725_660.jpg Мария Бутина Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Член Общественной палаты Мария Бутина, отбывшая часть 18-месячного наказания в тюрьме США, рассказала о пытках в исправительных учреждениях. По её словам, только в карцере она провела четыре месяца, хотя по международным стандартам могла там находиться на более 15 дней.

Ночью в карцере каждые 15 минут включали свет и интересовались на английском: «Are you окay?» («С тобой всё в порядке?»).

До тех пор, пока ты не ответишь, тебя будут будить, — отметила россиянка в фильме для НТВ.

Также Бутина рассказала, что её пытались склонить к приёму каких-то непонятных препаратов. Она добавила, что заключённых в тюрьмах США «не бьют», а пытают психологически, заставляя принимать психотропные препараты, поскольку под их действием «допрашивать проще».

Кроме того, Бутина упомянула, что надзиратели пять раз в день приходили в камеру и раздевали её догола, сообщая при этом о поисках контрабанды.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России права заключённых защищены лучше, чем в США. Об этом заявила освобождённая из американской тюрьмы Мария Бутина. Она напомнила, что в Конституции США есть тринадцатая поправка, в которой говорится о том, что «не должно существовать ни рабство, ни подневольное услужение, кроме тех случаев, когда это является наказанием за преступление». Таким образом, в США остаётся рабство, считает Бутина.