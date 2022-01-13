Лукашевич: Россия не получила чёткого ответа на предложения по безопасности

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Россия не услышала чёткого ответа на свои предложения по гарантиям безопасности на заседании постоянного совета организации. Он отметил, что «всё вращалось» вокруг якобы российской агрессии. Слова дипломата приводит ТАСС.

Адекватного ответа или какой-то реакции на наши предложения мы, к сожалению, не услышали от наших партнёров. Всё вращалось вокруг их озабоченностей и якобы агрессивного поведения России, особенно в контексте украинских событий, — сказал Лукашевич.

Постпред РФ при ОБСЕ также прокомментировал итоги встреч в Брюсселе и Женеве. По его словам, позиция Запада говорит о том, что конструктивной реакции на предложения России не последует.

Это, безусловно, вызывает разочарование. Я хотел бы ошибаться, — добавил Лукашевич.

По его словам, Россия не ставит ультиматум западным странам, а предлагает «профессионально разобраться в проблемах, которые возникли у РФ и других государств, и найти компромиссы на этот счёт». Тем не менее он уточнил, что позиция РФ уже такова, что «хороводы водить» никто не собирается.

Ранее глава МИД РФ заявил, что НАТО в настоящее время показывает полную недоговороспособность в дискуссии с Россией. Говоря о реакции Альянса и США на предложения РФ по безопасности, Лавров отметил, что на текущий день Москва ожидает ответа на свои инициативы. Глава МИД РФ считает, что Запад предоставит ответ через непродолжительное время.

Однако несмотря на позицию Запада, Лавров назвал недавние переговоры в Женеве и Брюсселе деловыми. По его словам, переговоры по гарантиям безопасности показали серьёзность противостояния на мировой арене.

9–10 января Москва и Вашингтон провели в Женеве консультации по предложениям России о гарантиях безопасности, а 12 января состоялось заседание Совета Россия — НАТО.