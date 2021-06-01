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Лукашенко разрешил следователям ЛНР посетить Протасевича

23:31, 01 июня 2021
Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что следователи из самопровозглашённой Луганской народной республики могут провести опрос Романа Протасевича. Об этом он сказал на совещании по сотрудничеству с Россией, отрывок которого показал телеканал «Беларусь 1».

В Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям. Я напомнил президенту Путину, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что если у них будут вопросы к ним — милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей они убивали там, в Донбассе, — отметил Лукашенко.

Он добавил, что знает о словах Протасевича про грозящую смерть, которые он произнёс на борту самолёта перед приземлением в Минске.

А наши журналисты оправдывали, что у нас не предусмотрена по такой статье смертная казнь, а 15 лет. Он знал, что говорил, он понимал, что там, на юго-востоке Украины, ему могут быть предъявлены претензии, и это уже совершенно иная ситуация, — подчеркнул белорусский лидер.

Ранее стало известно, что генеральная прокуратура самопровозглашённой ЛНР обратилась к Минску с просьбой предоставить экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича для проведения следственных действий. Там отметили, что в ходе расследования уголовного дела установлена причастность Протасевича к обстрелам мирного населения Донбасса и уничтожению гражданской инфраструктуры.

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