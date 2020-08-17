Лукашенко предлагал оппозиции пересчёт голосов

https://static.news.ru/photo/366bc024-e0b6-11ea-a9aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что предлагал оппозиции пересчитать голоса на президентских выборах.

Как сообщает РИА Новости, по его словам, оппозиция отказалась от этого и настаивает на новых выборах.

Ранее Лукашенко также допустил, что в Белоруссии могут снова провести президентские выборы после принятия новой Конституции. Президент добавил, что готов отказаться от части своих полномочий, «но не под давлением и не через улицу».

Выборы президента состоялись в республике 9 августа. Сразу же после того как были объявлены предварительные итоги, в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. Силовики применяли против них водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших.

Как писал NEWS.ru, Центральная избирательная комиссия Белоруссии огласила окончательные итоги выборов президента. Победителем признан действующий глава государства Александр Лукашенко.

За него, по официальным данным, проголосовали 80,1%, в то время как за главную соперницу белорусского лидера Светлану Тихановскую — 10,1%. Остальные кандидаты набрали менее двух процентов голосов.