Лукашенко пообещал напоминать Европе, кто поставил точку в ВОВ Лукашенко пообещал напоминать Европе, кто поставил точку в Великой отечественной войне

Белоруссия помнит всех жертв Великой отечественной войны и будет напоминать Европе о том, кто поставил точку в самом кровопролитном сражении за всю историю человечества, заявил президент республики Александр Лукашенко в поздравлении соотечественникам с Днем Победы. Глава государства подчеркнул, что 9 Мая откликается в сердцах белорусов болью, гордостью и бесконечной благодарностью победителям.

Мы помним всех безвинных жертв циничных экспериментов и чудовищной жестокости гитлеровских палачей. И не устанем напоминать народам Европы о том, кто поставил точку в самой кровопролитной войне за всю историю человечества, — констатировал он.

Лукашенко подчеркнул, что праздник Победы стал символом отваги и стойкости, доблести и жертвенности миллионов советских людей, которые приняли на себя удар «варварской идеологии нацизма» и победили.