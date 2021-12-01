Лукашенко о Крыме, а Макрон о Минске

Витиеватое заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о российском де-факто Крыме преподнесли как небывалую сенсацию: мол, столько времени уговаривали, призывали, и вот, наконец, свершилось. Вопрос что? Действительно, трудно отрицать, что де-факто Крым – российский. Хотя употребленный Лукашенко термин «протекторат» в общем лояльном контексте интервью лишь усиливает впечатление некоторой недосказанности, оставления дипломатической лазейки.

Это Белоруссия может быть под российским протекторатом, а Крым - легитимная часть нашей страны.

В конце концов, сказать не значит сделать. О визите Батьки в Крым кулуарно говорили еще после его прилета на переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербург. Мол, дал непубличное обещание. В ходе онлайн подписания пакета дорожных карт 4 ноября Александр Григорьевич опять отшутился, что как же так, его не позвали в Крым, хотя его российский коллега как раз находился в Севастополе.

Теперь белорусский президент опять хочет в Крым, почти как герой советского анекдота, который опять хотел в Париж, поскольку и прежде не раз об этом мечтал. Пока есть надежда, что, наконец, такой визит все-таки состоится. Хотя без заранее четко обговоренных сроков он опять выглядит благим намерением. Да и «Белавиа» к вящему удивлению Лукашенко в Крым по-прежнему не летает. И не слышно о том, чтобы такие изменения рейсов были внесены в ее расписание. Хотя компанию практически спасают, дав ей «добро» на расширение рейсов по всей России. Ничего не слышно и о технической подготовке открытия белорусского консульства в Ялте или Симферополе.

А ведь на словесные обещания многое может повлиять. Вот президент Франции Эммануэль Макрон, готовясь к апрельским выборам, решил набрать внешнеполитических очков, выступив посредником в межбелорусском урегулировании. В Париже заговорили как бы о новом применении многостороннего переговорного формата по типу нормандского, но в отношении белорусских проблем. Решили в Европе коллективно поспособствовать преодолению раскола нации. Посадить за стол переговоров президента и оппозицию при гарантиях великих держав, включая, понятно, и Россию.

Участие Москвы принципиально. Все помнят, чем западные гарантии обернулись для того же бывшего президента Украины Виктора Януковича. Но если французская инициатива начнет наполняться содержанием, нет сомнений в том, что Александр Григорьевич ухватится за нее обеими руками.

Ведь это вам уже не телефонные звонки действующего канцлера Германии Ангелы Меркель по поводу скопившихся на белорусско-польской границе мигрантов. Это уже реальное признание Западом его статуса президента. Тем более, что Лукашенко уже требует авансом отменить все западные санкции. К тому же ему крайне важно, чтобы в Европе признали результаты будущего референдума по новой конституции, глава 11 которой делегирует значительную власть Всебелорусскому народному собранию. Не трудно догадаться, кто это собрание может возглавить и определять впредь все стратегические линии развития страны. И большой вопрос, предполагает ли западное посредничество признание формируемых ныне российско-белорусских наднациональных законодательных органов.

Но если пойдет такой процесс, то и о визите в Крым придется (конечно, временно) забыть. Ведь на полную катушку опять включится знаменитая лукашенковская многовекторность, которая не допускает провоцирование западного неудовольствия.