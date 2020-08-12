Продолжающиеся протесты в Белоруссии вкупе с негативной реакцией Запада могут заставить президента страны Александра Лукашенко смягчить внешнеполитический курс и продолжить разворот в сторону Европы. По данным оппозиционных белорусских ресурсов, представители МИД республики уже ведут в Брюсселе переговоры о подписании интеграционных соглашений с Евросоюзом. Такой шаг выглядит вполне логичным с точки зрения как ЕС, заинтересованного в усилении влияния на западных российских рубежах, так и Лукашенко, который не хотел бы введения новых зарубежных санкций.

Вильнюс Darius Mataitis/Global Look Press

Европейский совет (высший политический орган Европейского союза) во вторник, 11 августа, когда протесты в Белоруссии продолжались уже третий день, выступил с официальным заявлением по ситуации в республике. По мнению руководителей ЕС, в ходе прошедшей избирательной кампании народ Беларуси продемонстрировал стремление к демократическим переменам, однако выборы в итоге не были ни свободными, ни справедливыми. Как отмечается в заявлении, «государственные власти применили непропорциональное и неприемлемое насилие» в ответ на акции протеста. ЕС призвал белорусское руководство немедленно освободить всех задержанных.

Народ Беларуси заслуживает лучшего, — гласит обращение.

В случае невыполнения пожеланий Евросоюза, Брюссель допускает ухудшение отношений с Минском и применение новых персональных санкций к тем, кто ответственен за подавление протестов. Предыдущие антибелорусские ограничения ЕС вводил в начале 2000-х. В 2010 году, после очередных выборов в республике и последовавших за ними разгонов демонстраций и арестов оппозиционеров, был принят самый жёсткий пакет санкций, включавших как персональные, так и государственные, вроде эмбарго на поставки в страну оружия.

ТАСС

После освобождения политических заключённых в 2015 году отношения между Минском и Брюсселем улучшились. Сыграл роль и «украинский манёвр» Лукашенко, который внезапно взял себе роль «миротворца» в урегулировании конфликта в Донбассе. Хотя формально Белоруссия и не является стороной противостояния, посреднические усилия президента и декларируемый им нейтралитет были высоко оценены на Западе, поскольку там явно опасались, что единственный союзник Кремля в регионе вполне мог занять и жёсткую пророссийскую позицию.

Однако импульсивный белорусский лидер не успел — или сознательно отказался, — «закрепить успех». Ещё на этапе предвыборной кампании и Брюссель, и Вашингтон выражали озабоченность её ходом. И новое заявление ЕС вполне укладывается в логику поведения коллективного Запада.

Неудивительно, что и Минск в этих условиях корректирует свой курс. Так, появились слухи, что в Брюсселе уже идут переговоры об ограниченной интеграции Белоруссии и Евросоюза. Косвенно эту информацию подтверждают и официальная информация: 12 августа МИД РБ заявил о готовности «к конструктивному и объективному диалогу с зарубежными партнёрами по событиям в стране».

Очевидно, с целью принудительного разворота Белоруссии на Запад незадолго до выборов — 28 июля, — была создана и новая переговорная платформа, так называемый «Люблинский треугольник», куда вошли главы МИД Литвы, Польши и Украины. А украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба позднее пригласил белорусского коллегу Владимира Макея на четырёхстороннюю встречу. Между тем, наметилось создание и другие антикризисных форматов для Минска. В частности, как стало известно 12 августа, свой план по преодолению напряжённости совместно подготовили Латвия, Литва и Польша.

Президентами наших трёх стран выработан план деэскалации ситуации в Белоруссии. Он содержит три пункта по урегулированию ситуации, — заявил президент Литвы Гитанас Науседа, имея в виду прекращение насилия по отношению к протестующим, освобождение задержанных, начало диалога с представителями гражданского общества.

Варшава Attila Husejnow/Global Look Press

Позиция европейцев, как и американцев, восстанавливающих полноценные дипотношения с РБ и уже поставляющих стране нефть, вполне ясна: выведение Минска из кремлёвской орбиты дало бы преимущество в тлеющем противостоянии с Россией. Но и для Лукашенко возможные кулуарные переговоры об ограниченной евроинтеграции полезны по многим причинам. Во-первых, таким образом он действительно может снизить накал страстей в республике, представив себя демократическим лидером, движущимся к ЕС. Во-вторых, уступки Минска Брюсселю автоматически снижают вероятность новых санкций, в которых экономически ослабленная (из-за пандемии и нефтяных споров с РФ) Белоруссия не заинтересована.

О том, что Лукашенко пытается сейчас найти оптимальный для себя выход из трёхсторонней ловушки — в виде обострения с Западом, протестных выступлений и постоянных споров с Москвой, — говорит и другое обстоятельство: Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики не спешит с оглашением окончательных итогов выборов. Они должны быть обнародованы не позднее 19 августа, но ЦИК до сих пор не называет точную дату. Вероятно, Лукашенко ожидает либо ослабления протестов, либо достижения неких договорённостей с ЕС, чтобы его неизбежное переизбрание не привело к новому охлаждению отношений с Западом. Очевидно, что параллельно идёт работа и на российском направлении — слишком резкий разворот РБ к Европе едва ли придётся по вкусу Кремлю, и в Минске это понимают.