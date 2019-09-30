https://static.news.ru/photo/0d620df6-e36d-11e9-b120-fa163e074e61_660.jpg Юрий Луценко Фото: Юрій Луценко/facebook.com

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что отказывался заводить дело против бывшего вице-президента Соединённых Штатов Джо Байдена и его сына, несмотря на давление со стороны адвоката американского лидера Руди Джулиани.

Я говорил ему, что не могу начать расследование только из интереса американского чиновника, — сказал Луценко в интервью газете Los Angeles Times .

Он также отметил, что много общался с Джулиани по телефону и дважды встречался. Сначала адвокат настаивал на расследовании, затем перестал об этом просить и после избрания Владимира Зеленского вновь вернулся к вопросу.

Белый дом представил стенограмму разговора лидеров США и Украины. Эта беседа ещё до публикации стала поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении главы государства.

Стенограмма поместилась на пяти страницах. Как следует из документа, в ходе беседы Зеленский пообещал Трампу, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена. Украинский лидер заверил коллегу, что все расследования будут проведены «открыто и откровенно».

Как ранее писал News.ru, сотрудник американской разведки, который написал жалобу на Дональда Трампа из-за его телефонного разговора с Зеленским, получил федеральную защиту из-за угроз.