https://static.news.ru/photo/0d620df6-e36d-11e9-b120-fa163e074e61_660.jpgЮрий ЛуценкоФото: Юрій Луценко/facebook.com
Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что отказывался заводить дело против бывшего вице-президента Соединённых Штатов Джо Байдена и его сына, несмотря на давление со стороны адвоката американского лидера Руди Джулиани.
Я говорил ему, что не могу начать расследование только из интереса американского чиновника, — сказал Луценко в интервью газете Los Angeles Times.
Он также отметил, что много общался с Джулиани по телефону и дважды встречался. Сначала адвокат настаивал на расследовании, затем перестал об этом просить и после избрания Владимира Зеленского вновь вернулся к вопросу.
Белый дом представил стенограмму разговора лидеров США и Украины. Эта беседа ещё до публикации стала поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении главы государства.
Стенограмма поместилась на пяти страницах. Как следует из документа, в ходе беседы Зеленский пообещал Трампу, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена. Украинский лидер заверил коллегу, что все расследования будут проведены «открыто и откровенно».