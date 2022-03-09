Лондон исключил возможность восстановления отношений с Москвой

Великобритания вряд ли вернётся к нормальным отношениям с Россией, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон в интервью польскому изданию PAP. По его словам, Россия навсегда останется «непредсказуемой» и «недемократической» страной.

Он подчеркнул, что западным странам необходимо продолжать оказывать экономическое давление на Москву и держать президента России Владимира Путина «политически изолированным». Кроме того, Джонсон отметил важность единства стран в вопросе противостояния с Россией и оказания поддержки Украине.

Мы должны обеспечить то, чтобы [президент России Владимир] Путин оставался политически изолированным, оказывать экономическое давление для продолжения поддержки Украине, — сказал он.

Ранее Джонсон заявлял, что Запад не может урегулировать отношения с Москвой начиная с 2014 года, когда Россия воссоединилась с Крымом. По его словам, странам сейчас необходимо задуматься о коллективной безопасности.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале спецоперации России в Донбассе. В Минобороны отмечали, что наносят высокоточные удары по украинской военной инфраструктуре. Угрозы мирным жителям действия РФ не несут.

Западные страны в ответ ввели санкции против России. Новые меры коснулись в том числе пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, телеведущей Ольги Скабеевой, а также ряда представителей российского бизнеса, включая миллиардера Алишера Усманова.