Литва собралась ввести режим ЧС на границе с Белоруссией

Правительство Литвы одобрило введение в приграничных с Белоруссией районах режима чрезвычайного положения из-за наплыва мигрантов — они пытаются пробраться в Европу, пишет ТАСС. В свою очередь Минобороны страны заявило, что Польша выставила на границе 10 тысяч военных, что является военной деятельностью, а Минск не получил уведомлений.

Как заявила литовский премьер Ингрида Шимоните, в ближайшее время предложение о введении режима ЧП будет передано в парламент страны.

Решение принято с учётом обострения ситуации в районе границы, передаём его на утверждение парламента, — сказала она.

Тем временем, в оборонном ведомстве Белоруссии отметили, что обвинения Варшавы в нарушениях границы белорусскими военными и их причастности к миграционному кризису являются только обвинениями. В Telegram-канале Минобороны уточнили, что доказательств нарушений Польша не привела.

При этом каких-либо доказательств, зафиксированных средствами объективного контроля, по существу данных претензий предъявлено не было, — говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что Польша не настроена на конструктивный диалог и использует ситуацию с мигрантами для политизации обстановки на границе.

8 ноября мигранты пытались штурмом прорваться через польскую границу. Они бросали в сoлдат камни, бутылки и палки, пограничники применяли слезоточивый газ.

Министр иностранных дел Польши Петр Вавжик считает, что власти Белоруссии хотят довести ситуацию на границе с Польшей до смертельных жертв. По его мнению, рано или поздно здесь наступят трагические события.