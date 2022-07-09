Лидеры партий призвали президента Шри-Ланки уйти в отставку Newswire: лидеры партий Шри-Ланки призвали Раджапаксу уйти в отставку

Фото: A.Hapuarchchi/Xinhua/Global Look Press

Готабайю Раджапаксу

Лидеры партий Шри-Ланки, которые ранее устроили экстренное заседание в связи с протестами на фоне экономического кризиса, призвали действующего президента островного государства Готабайю Раджапаксу сложить полномочия, пишет Newswire. Накануне Раджапакса сообщил премьер-министру страны Ранилу Викрамасингхе, что он с пониманием отнесется к любому решению, принятому в ходе встречи политического блока Шри-Ланки.

Собрание лидеров партий под председательством спикера приняло решение о том, что президент Готабайя Раджапакса должен подать заявление об отставке, — сообщили на портале.

По данным издания NewsFirst, из порта Коломбо вышли два корабля ВМС Шри-Ланки. На одно из судов в срочном порядке доставили багаж, на другом расположились пассажиры. Однако в СМИ не стали уточнять, был ли среди пассажиров корабля Раджапакса.

В свою очередь бывший посол Шри-Ланки в РФ Удаянга Виратунга сообщил об отлете президента Шри-Ланки Готабая Раджапаксы из страны. Дипломат уточнил, что глава государства передал письмо о своей отставке доверенным лицам. В СМИ распространилось видео, на котором, предположительно, виден президентский кортеж, направляющийся в сторону самолета.