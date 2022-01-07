Лидер КНР выступил против «цветной революции» и поддержал главу Казахстана

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил поддержку президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, приводит текст заявления Центральное телевидение Китая. В своём послании он отметил, что Китай выступает против внешних сил, которые создают беспорядки и подстрекают к «цветной революции» в Казахстане.

Китай решительно выступает против внешних сил, которые умышленно создают беспорядки и подстрекают к «цветной революции» в Казахстане, — говорится в сообщении.

Он также заявил, что против любых сил, которые подрывают мирную жизнь народа Казахстана.

Си Цзиньпин также отметил, что, «как братский сосед» и неизменный стратегический партнёр, Китай готов сделать всё возможное, чтобы оказать необходимую поддержку Казахстану и помочь ему справиться с трудностями.

Ранее президент Казахстана заявил в обращении к нации о том, что подготовленные иностранные боевики приняли участие в массовых протестных акциях на территории республики. По его словам, их финансируют из-за рубежа. Казахстанский лидер подчеркнул, что террористы будут ликвидированы в ближайшее время.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

В республике введён режим чрезвычайного положения. По просьбе Токаева Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан.