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Мир

Летучая мышь на борту Air India сорвала полёт в США

05:38, 29 мая 2021
Фото: Tarun Shukla / twitter

Борт Air India, направляющийся в США, был вынужден вернуться в аэропорт вылета в Нью-Дели после того, как летучая мышь пролетела через весь салон, вызвав панику среди пассажиров. Об этом пишет Daily Mail.

Пассажиры Boeing 737 сняли произошедшее на видео. Члены экипажа сообщили капитану о присутствии летучей мыши после почти 30 минут полёта. Капитан связался с авиадиспетчерской службой, и было принято решение вернуться в Нью-Дели.

Для того, чтобы сесть, борту пришлось сбросить топливо. После посадки пассажиров отправили в другой самолёт.

Пользователи Twitter отпустили десятки шуточек на тему самой «заражённой» на данный момент страны в мире и летучей мыши.

Индия пытается экспортировать вирус в мир, чтобы начать биологическую войну, — пошутил комментатор.

«Все страны, запрещающие полёты из Индии, оправданы», «Она просто решила съездить в Готэм-сити на встречу», «Пока бушует третья волна, мы всё ещё боимся заразиться covid19 от летучих мышей», добавили другие.

Ранее двух пассажиров, распивавших спиртное, сняли полицейские во Владивостоке с самолёта, готовившегося к вылету в Москву. При этом один из них напал на правоохранителей.

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