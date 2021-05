Летучая мышь на борту Air India сорвала полёт в США

Пассажиры Boeing 737 сняли произошедшее на видео. Члены экипажа сообщили капитану о присутствии летучей мыши после почти 30 минут полёта. Капитан связался с авиадиспетчерской службой, и было принято решение вернуться в Нью-Дели.

Для того, чтобы сесть, борту пришлось сбросить топливо. После посадки пассажиров отправили в другой самолёт.