Летучая мышь на борту Air India сорвала полёт в США

Борт Air India, направляющийся в США, был вынужден вернуться в аэропорт вылета в Нью-Дели после того, как летучая мышь пролетела через весь салон, вызвав панику среди пассажиров. Об этом пишет Daily Mail.
Пассажиры Boeing 737 сняли произошедшее на видео. Члены экипажа сообщили капитану о присутствии летучей мыши после почти 30 минут полёта. Капитан связался с авиадиспетчерской службой, и было принято решение вернуться в Нью-Дели.
Для того, чтобы сесть, борту пришлось сбросить топливо. После посадки пассажиров отправили в другой самолёт.
Only this was left to see in 2021 :
Air India flight to Newark returns back to Delhi after a bat flew by the cabin.
Пользователи Twitter отпустили десятки шуточек на тему самой «заражённой» на данный момент страны в мире и летучей мыши.
Индия пытается экспортировать вирус в мир, чтобы начать биологическую войну, — пошутил комментатор.
«Все страны, запрещающие полёты из Индии, оправданы», «Она просто решила съездить в Готэм-сити на встречу», «Пока бушует третья волна, мы всё ещё боимся заразиться covid19 от летучих мышей», добавили другие.
Ранее двух пассажиров, распивавших спиртное, сняли полицейские во Владивостоке с самолёта, готовившегося к вылету в Москву. При этом один из них напал на правоохранителей.