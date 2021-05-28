Летучая мышь на борту Air India сорвала полёт в США

https://static.news.ru/photo/03b3fb3c-c027-11eb-86f8-96000091f725_660.jpg Фото: Tarun Shukla / twitter

Борт Air India, направляющийся в США, был вынужден вернуться в аэропорт вылета в Нью-Дели после того, как летучая мышь пролетела через весь салон, вызвав панику среди пассажиров. Об этом пишет Daily Mail.

Пассажиры Boeing 737 сняли произошедшее на видео. Члены экипажа сообщили капитану о присутствии летучей мыши после почти 30 минут полёта. Капитан связался с авиадиспетчерской службой, и было принято решение вернуться в Нью-Дели.

Для того, чтобы сесть, борту пришлось сбросить топливо. После посадки пассажиров отправили в другой самолёт.

Only this was left to see in 2021 :



Air India flight to Newark returns back to Delhi after a bat flew by the cabin.



ps : though its going towards the area where the really good @airindiain sandwiches are kept pic.twitter.com/pfDuIAwVks — Tarun Shukla (@shukla_tarun) May 28, 2021

Пользователи Twitter отпустили десятки шуточек на тему самой «заражённой» на данный момент страны в мире и летучей мыши.

Индия пытается экспортировать вирус в мир, чтобы начать биологическую войну, — пошутил комментатор.

«Все страны, запрещающие полёты из Индии, оправданы», «Она просто решила съездить в Готэм-сити на встречу», «Пока бушует третья волна, мы всё ещё боимся заразиться covid19 от летучих мышей», добавили другие.

Ранее двух пассажиров, распивавших спиртное, сняли полицейские во Владивостоке с самолёта, готовившегося к вылету в Москву. При этом один из них напал на правоохранителей.