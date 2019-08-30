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Самолёт Boeing 737 авиакомпании «Армения», выполнявший рейс из Еревана в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Тбилиси, сообщили в армянском Комитете гражданской авиации.

Причиной стали проблемы в системе электроснабжения, передаёт « Интерфакс ». На борту находились 118 пассажиров.

В результате инцидента никто не пострадал. В настоящий момент работники перевозчика пытаются устранить неполадки, также обсуждается возможность отправления на запасном лайнере.

Ранее News.ru писал, что три самолёта вынужденно приземлились в аэропорту Волгограда в ночь на 31 августа. Причиной экстренной посадки рейсов Красноярск — Симферополь и Баку — Москва стало плохое самочувствие пассажиров. В первом случае помощь медиков потребовалась 35-летней женщине, во втором — 62-летнему мужчине. Третий самолёт, совершавший рейс Грозный — Внуково, экстренно сел из-за падения уровня жидкости в гидросистеме. При этом никто не пострадал.