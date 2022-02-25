Лавров: Зеленский врёт о готовности обсуждать нейтральный статус Украины

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обманывает, когда говорит о готовности обсуждать нейтральный статус его страны. Он отметил, что Киев не стал договариваться с Москвой, когда выдвигались предложения по безопасности в регионе, пишет ТАСС.

Он сейчас вам просто говорит неправду, врёт, по-простому говоря, когда заявляет, что он готов обсуждать нейтральный статус, — сказал Лавров.

Он напомнил, что после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном глава РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что расширение НАТО неприемлемо, однако Россия хочет найти дипломатические возможности прийти к консенсусу и тем вариантам обеспечения безопасности, которые бы гарантировали необходимые условия и для Украины, и для ЕС, и для РФ.

Упущенные возможности президента Зеленского хорошо известны, и не надо сейчас валить с больной головы на здоровую, — добавил Лавров.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова начать мирные переговоры в любой момент, когда вооружённые силы Украины сложат оружие.