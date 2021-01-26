Лавров заявил о заинтересованности Москвы и Ирана в восстановлении СВПД

https://static.news.ru/photo/3d0b8a0e-5fbe-11eb-82fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия и Иран заинтересованы в полном восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — соглашения между Ираном и рядом государств по ядерной программе Тегерана. Об этом перед началом переговоров с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Зарифом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

СВПД, также называемый «5+1», изначально был принят Ираном и пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН — России, КНР, Франции, Великобритании и США. Однако в 2018 году американский лидер Дональд Трамп объявил о выходе Штатов из соглашения, на что в 2019 году Тегеран заявил о приостановлении ряда пунктов сделки, касающихся обогащения урана.

Сегодня одной из наиболее актуальных тем является задача спасения Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг ядерной программы Ирана. И мы, и Иран искренне заинтересованы к полному выполнению всеми сторонами своих обязательств, — подчеркнул Лавров.

Министр добавил, что на повестке встречи с Зарифом стоит обсуждение и других важных тем. В частности, стороны намерены затронуть ситуацию в Нагорном Карабахе, уделить внимание вопросу безопасности в Персидском заливе, а также обратиться к проблеме Афганского урегулирования.

Как ранее писал NEWS.ru, представители президента США Джо Байдена и власти Ирана открыли каналы обратной связи для переговоров о судьбе СВПД, который администрация Дональда Трампа покинула в одностороннем порядке два года назад. Правда, в Тегеране ожидают, что в качестве стимула Вашингтон обратит вспять часть санкционных решений предыдущей команды Белого дома.

О том, через какие именно опосредованные каналы общаются стороны, неизвестно. Однако ещё при Трампе были данные, что дипломатическим посредником неоднократно выступало швейцарское посольство в Тегеране, через которое в том числе Иран и США предупреждали друг друга о наиболее масштабных ударах.