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Лавров высказался о ненадёжности Запада в отношениях с Россией

13:50, 30 августа 2021
Лавров высказался о ненадёжности Запада в отношениях с Россией Фото: Алексей Витвицкий/Global Look Press
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Запад разными способами пытается затормозить развитие России, тем самым показывая ненадёжность в отношениях. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, слова которого приводит РИА Новости.

Он отметил, что западные страны привыкли руководить всем миром уже практически 500 лет. Россия на протяжении последних 20 обрела самостоятельность и вернула себе своё достоинство, а это «далеко не всем нравится». Лавров подчеркнул, что Западу нельзя требовать от Москвы «изменить поведение».

Так вообще в принципе ни с кем нельзя разговаривать. С Российской Федерацией это просто глупо пытаться говорить таким языком, — сказал министр в ходе встречи с волгоградской общественностью и молодёжью.

Ранее глава МИД РФ назвал состояние отношений между Россией и Евросоюзом плачевным, а контакты — сведёнными к минимуму. При этом Лавров выразил готовность развивать прагматичный диалог с ЕС. Он также заявил, что Россия является частью европейской реальности, поэтому странам необходимо продолжать сотрудничество.

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