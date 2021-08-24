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Лавров назвал отношения России и ЕС плачевными

14:55, 25 августа 2021
Лавров назвал отношения России и ЕС плачевными Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Глава МИД России Сергей Лавров назвал состояние отношений между Россией и Евросоюзом плачевными, а контакты сведёнными к минимуму. Об этом он заявил на встрече с главой МИД Австрии Александером Шалленбергом, трансляция которой опубликована в ТАСС.

Несмотря на сложные отношения с Евросоюзом, Лавров выразил готовность развивать прагматичный диалог не только с Евросоюзом, но и с его членами.

Мы готовы развивать прагматичный диалог в равноправном взаимоуважительном ключе и искать договоренности в тех сферах, которые отвечают взаимным интересам,отметил Лавров.

Дипломат затронул вопрос задержания Алексея Навального. По его словам, необходимо довести расследование по этому делу до конца, так как на данный момент имеются противоречия и несостыковки.

Лавров также заявил о том, что Россия является часть европейской реальности, поэтому странам необходимо продолжать своё сотрудничество. 

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