Лавров назвал отношения России и ЕС плачевными

Глава МИД России Сергей Лавров назвал состояние отношений между Россией и Евросоюзом плачевными, а контакты сведёнными к минимуму. Об этом он заявил на встрече с главой МИД Австрии Александером Шалленбергом, трансляция которой опубликована в ТАСС.

Несмотря на сложные отношения с Евросоюзом, Лавров выразил готовность развивать прагматичный диалог не только с Евросоюзом, но и с его членами.

Мы готовы развивать прагматичный диалог в равноправном взаимоуважительном ключе и искать договоренности в тех сферах, которые отвечают взаимным интересам, — отметил Лавров.

Дипломат затронул вопрос задержания Алексея Навального. По его словам, необходимо довести расследование по этому делу до конца, так как на данный момент имеются противоречия и несостыковки.

Лавров также заявил о том, что Россия является часть европейской реальности, поэтому странам необходимо продолжать своё сотрудничество.