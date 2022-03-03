Лавров сообщил, что в Харькове нет российских войск

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ сообщил, что на данный момент в украинском городе Харьков нет российских войск. Он добавил, что местные власти отказываются выпускать иностранцев из города.

В Харькове нет российских войск, но мы видим ситуацию, когда на харьковском вокзале не выпускают иностранцев, которые хотят уехать, в том числе через российскую территорию, — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Лавров также выразил уверенность, что решение кризиса вокруг Украины будет найдено. Он подчеркнул, что вторая встреча представителей РФ и Украины состоятся 3 марта. При этом у министра нет сомнений в том, что украинская делегация на переговорах получает сигналы от Вашингтона.

В Министерстве обороны РФ заявили, что Россия сформировала гуманитарные колонны для помощи населению Украины. Для этих целей создан штаб по гуманитарному реагированию, который окажет помощь населению ДНР, ЛНР и Украины.

В ведомстве также сообщили, что украинские националисты мешают выходу мирных жителей из Киева, Харькова и Мариуполя. В настоящее время с Украины эвакуировано более 140 тысяч человек.