Лавров назвал ситуацию в Афганистане обвалом

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал обвалом ситуацию в Афганистане после ухода оттуда войск США и НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

Выступая в БФУ имени Канта, Лавров отметил востребованность совместной работы России и Евросоюза по различным вопросам.

И это вновь проявилось весьма и весьма ярко на фоне обвала ситуации в Афганистане после спешного ухода оттуда США и НАТО, — сказал глава МИД РФ, впервые комментируя ситуацию в Афганистане после прихода к власти боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ).

Движение «Талибан» без боя захватило Кабул и на данный момент полностью контролирует Афганистан. Официальный представитель группировки Мохаммад Наим заявил об окончании боевых действий в стране. Он от имени своего руководства гарантировал иностранцам и дипломатическим миссиям безопасность.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко подчеркнул, что происходящее в Афганистане является закономерным итогом на фоне вывода войск США и НАТО.