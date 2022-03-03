Лавров: Киев пока не подтвердил участие во втором раунде переговоров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинская сторона пока не подтвердила своё участие во втором раунде переговоров с Россией, передаёт ТАСС. Он отметил, что российские требования нельзя назвать призывом к капитуляции. Министр также сообщил, что Москва готова начать обсуждать гарантии безопасности.

Киев пока не подтверждает проведение второго раунда консультаций с РФ, — сказал министр.

Лавров также заявил, что не существует таких механизмов, которые могли бы лишить Россию места в Совете Безопасности ООН.

Российская делегация ранее выехала к месту встречи с украинскими переговорщиками. Белорусские СМИ сообщают, что переговоры пройдут в Беловежской Пуще.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к проведению второго раунда переговоров с Россией, но не к принятию ультиматумов.

В понедельник, 28 февраля, прошли первые переговоры делегаций России и Украины. Российскую сторону возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Он сообщил, что представители Украины и РФ нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах с РФ «пока нет результата», который хотел бы получить Киев. Он рассказал, что руководство страны продолжит работу над переговорным процессом.