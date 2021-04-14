Лагерь ВС Турции и аэродром Эрбиля подверглись ракетному обстрелу в Ираке

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Проход двух военных кораблей США через Босфор в Чёрное море отменён. Об этом сообщили в американском посольстве в Анкаре.

Да, посольство США уведомило наше министерство об этом, — цитирует заявление представителя посольства РИА Новости. Ранее стало известно, что США уведомили Турцию, а Анкара, в свою очередь, предупредила Москву о...