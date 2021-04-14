16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Лагерь ВС Турции и аэродром Эрбиля подверглись ракетному обстрелу в Ираке

23:11, 14 апреля 2021
Фото: Handout/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Ираке ракетному обстрелу подверглись военный лагерь ВС Турции и аэродром города Эрбиль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в иракских органах безопасности.

По словам собеседника агентства, ракета упала на территории военного лагеря турецких ВС в городе Баашика. По имеющимся данным, никто не пострадал. Ещё одна ракета упала в близлежащей деревне, ранения получил местный житель

Ракета также упала в районе аэродрома Эрбиля, — рассказал источник.

Расстояние между двумя объектами обстрела составляет около 90 километров.

В феврале в результате ракетного обстрела в Эрбиле в Иракском Курдистане один человек погиб, девять получили ранения. Как сообщили в международной коалиции, авиабазу в Эрбиле затронули три из 14 выпущенных ракет. Об этом писал NEWS.ru.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео