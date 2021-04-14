Лагерь ВС Турции и аэродром Эрбиля подверглись ракетному обстрелу в Ираке

В Ираке ракетному обстрелу подверглись военный лагерь ВС Турции и аэродром города Эрбиль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в иракских органах безопасности.
По словам собеседника агентства, ракета
Ракета также упала в районе аэродрома Эрбиля, — рассказал источник.
Расстояние между двумя объектами обстрела составляет около 90 километров.
В феврале в результате ракетного обстрела в Эрбиле в Иракском Курдистане один человек погиб, девять получили ранения. Как сообщили в международной коалиции, авиабазу в Эрбиле затронули три из 14 выпущенных ракет. Об этом писал NEWS.ru.