Kyodo: Токио опасается ответа России на введения потолка цен на нефть

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Lool Press

Власти Японии опасаются ответа Москвы на введение странами G7 и Австралией потолка цен на российскую нефть, передает агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве. Он был согласован на уровне $60 за баррель и начнет действовать с 5 декабря.

В Токио полагают, что РФ в ответ может ограничить поставки нефти в присоединившиеся к санкциям страны и это приведет к росту цен на фоне обострения ситуации со спросом и предложением. Это может негативно отразиться на состоянии экономики Японии, которая и без того испытывает давление в связи с подорожанием товаров и ресурсов во всем мире.

Ранее сообщалось, что коалиция по ограничению цен, в которую вошли страны G7 и Австралия, подтвердила, что постепенно откажется от сырой нефти и нефтепродуктов из России на внутренних рынках. При этом в коалиции отметили, что политика ценового потолка не должна помешать поставкам энергоресурсов в другие страны, но ограничит доходы Москвы.

В Минфине США заявили, что считают достаточным потолок цен на нефть в $60 за баррель, чтобы продолжать торговать ею на мировом рынке. В ведомстве пояснили, что эта цена установлена на «исторически сложившемся» для России уровне и сопоставима с ценами, по которым страна продавала нефть до начала спецоперации на Украине.