Курды заявили о создании Турцией военных баз в Ираке

https://static.news.ru/photo/e81127a2-b946-11ea-879e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Depo Photos/Global Look Press

Курдские вооруженные формирования пешмерга сообщили, что Турция строит военные базы на севере Ирака.

Заявление приводит телеканал Al-Arabiya. Согласно ему, турецкие военные продвинулись на 20-40 км вглубь страны.

Турецкие войска вторгаются на север Ирака и создают военные базы, — говорится в сообщении пешмерга.

По словам представителей курдов, это грубое нарушение суверенитета Ирака, передаёт РИА Новости.

Минобороны Турции ранее заявляло о начале новой операции против запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории Ирака. Она получила название «Коготь тигра» и проводится в иракском регионе Хафтанин. В связи с этим МИД Ирака уже дважды вручил турецкому послу ноту протеста.

Ранее NEWS.ru писал о том, что министерство обороны Турции сообщило, что дополнительные силы спецназа направлены на север Ирака. Там проходит операция «Коготь тигра» против Рабочей партии Курдистана, которая запрещена в Турции.