Курды заявили о создании Турцией военных баз в Ираке

Курдские вооруженные формирования пешмерга сообщили, что Турция строит военные базы на севере Ирака.
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Турецкие войска вторгаются на север Ирака и создают военные базы, — говорится в сообщении пешмерга.
По словам представителей курдов, это грубое нарушение суверенитета Ирака,
Минобороны Турции ранее заявляло о начале новой операции против запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории Ирака. Она получила название «Коготь тигра» и проводится в иракском регионе Хафтанин. В связи с этим МИД Ирака уже дважды вручил турецкому послу ноту протеста.
Ранее NEWS.ru писал о том, что министерство обороны Турции сообщило, что дополнительные силы спецназа направлены на север Ирака. Там проходит операция «Коготь тигра» против Рабочей партии Курдистана, которая запрещена в Турции.
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