Курц рассказал, как избежать эскалации при вхождении стран в НАТО

https://static.news.ru/photo/950cfe64-9f8c-11eb-89df-96000091f725_660.jpg Себастьян Курц Фото: photonews.at/Georges Schneider/Global Look Press

Канцлер Германии Себастьян Курц считает, что в дискуссии о вступлении стран бывшего СССР в НАТО нельзя ставить перед ними выбор — либо ЕС, либо Россия, поскольку это может привести к эскалации. Странам Запада нужно поддерживать государства, которые хотят сближаться с ЕС, но нужно обеспечивать и сосуществование и с Россией.

Такое решение по принципу «или-или» — то есть между Россией и ЕС, из СССР в НАТО — это то, что привело бы к массивной напряжённости в отношениях в регионе и усугубило бы ситуацию, — заявил политик в интервью порталу The Pioneer.

Курц считает, что в ситуации на юго-востоке Украины не следует наращивать вооружения на линии соприкосновения. По его мнению, заигрывание с Североатлантическим альянсом не приведёт к тому, что ситуация успокоится.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление в НАТО даст единственную гарантию безопасности для Украины. Политик подчеркнул, что ждёт от Североатлантического альянса плана действий для Киева по подготовке к членству в организации.

Как писал NEWS.ru, НАТО и Евросоюзу следует принять Украину в свой состав, поскольку Киев не может бесконечно оставаться «в прихожей», заявил украинский лидер. Он добавил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает просьбу Киева о вступлении в Альянс.