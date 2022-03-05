Кулеба заявил о возможности встречи с Лавровым в Турции

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о возможности встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Турции, если перспектива переговоров между Москвой и Киевом будет содержательной. Он рассказал, что провёл телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Существует переговорный трек, сформированы делегации и со стороны России, и со стороны Украины, они встречаются на территории Белоруссии. Если я увижу, что переговоры с Сергеем Лавровым могут быть содержательными и это будет вписываться в общую рамку переговорного процесса, то, конечно, я не буду отказываться, — сказал Кулеба в эфире украинских телеканалов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент РФ намерен отдать под суд всех ответственных за «кровавые преступления» против населения Донбасса.

Первый раунд переговоров между Москвой и Киевом состоялся 28 февраля. Помощник президента РФ Владимир Мединский отметил, что сторонам удалось найти некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что на переговорах с РФ «пока нет результата», который хотел бы получить Киев.

Второй раунд переговоров состоялся 3 марта в Беловежской Пуще. Российская и украинская делегации договорились об открытии гуманитарных коридоров для выхода мирных граждан и временном прекращении огня.