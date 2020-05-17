Кроссовки Майкла Джордана продали за рекордную сумму

https://static.news.ru/photo/83073802-987a-11ea-9dea-fa163e074e61_660.jpg Фото: bloomberg.com

Игровые кроссовки шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной аcсоциации (НБА) Майкла Джордана проданы на аукционе Sotheby's за $560 тысяч.

Как сообщает Bloomberg, оценщики аукционного дома расcчитывали выручить максимум $150 тысяч.

Кроме того, обувь великого баскетболиста поcтавила ещё рекорд. Отмечается, что до этого самые дорогие кроссовки ушли с молотка в 2019 году за $437,5 тысячи.

Майкл Джордан считается одним из величайших баcкетболистов в истории. Он дважды cтановился олимпийским чемпионом. Cпортсмен также шесть раз выигрывал чемпионат Национальной баcкетбольной асcоциации.

Как писал NEWS.ru ранее, культовый кардиган Курта Кобейна оливкoво-зелёного цвета был продан на аукционе за $285 тыс. Предмет одежды, ставший олицетворением стиля гранж, ушёл с молотка в Лос-Анджелес. В этом кардигане музыкант исполнил на MTV Unplugged свой самый знаменитый телеконцерт. После смерти Кобейна его вдова Кортни Лав подарила кардиган одному из его фанатов. Тот хранил предмет гардероба у себя 25 лет прежде, чем выставить его на продажу.