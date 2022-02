Крестовый поход NFT: почему всё больше компаний осваивают новую технологию

Музыкальный фестиваль Coachella примет участие в буме невзаимозаменяемых токенов, также известных как NFT, и вместе с биржей криптовалют FTX US запустит аукцион, на котором будут выставлены 10 NFT под названием Coachella Keys Collection. Токен позволит владельцам каждый год иметь возможность посещать фестиваль без приобретения билетов. В дальнейшем билеты могут быть перепроданы другим людям, и за каждую перепродажу артисты, которые участвовали в создании токенов, будут получать своё роялти.

Только технология блокчейна может дать нам уникальную возможность впервые предлагать пожизненные билеты на Coachella, которые можно обменять, — заявил руководитель отдела инноваций Coachella Сэм Шуновер.

Что есть NFT

NFT — это уникальный в своём роде криптовалютный актив. На данном этапе развития технологии NFT оно чаще всего ассоциируется с цифровым искусством, но им может быть и любой другой цифровой объект. Токены NFT работают на блокчейне и обладают уникальным идентификационным кодом. Цифровой NFT является одной из логических ступеней развития цифрового искусства, где фотографии, GIF-файлы, изображения, музыка и даже одежда становятся полноценной частью виртуального мира. С помощью NFT люди могут владеть произведением искусства или цифровым контентом и продавать его без необходимости отдельно устанавливать подлинность через сторонние фирмы, ведь она уже подтверждена технологией блокчейна. Изначально NFT были популярны, в основном, только среди художников, которые использовали технологию для продвижения и монетизации своих работ, но как видно на примере Coachella и компаний, о которых будет сказано далее, NFT перерос в нечто большее.

Не единой Coachella силён NFT

Coachella - далеко не первый случай, когда NFT используется для продвижения события, бренда и товаров. Фирма спортивной атрибутики Nike озвучивала планы о введении возможности использовать технологию для подтверждения подлинности той или иной модели кроссовок. С практической точки зрения функция способствует удобству членов культуры перепродажи и коллекционирования кроссовок, а с другой, связывает компанию с наступающим миром будущего. Ещё более громким событием, также связанным с культурой коллекционирования кроссовок, стало приобретение компанией Nike NFT студии RTFKT, которая специализировалась на создании и продаже различных виртуальных аксессуаров.

Эта покупка является ещё одним шагом, который ускоряет цифровую трансформацию Nike и позволяет нам обслуживать спортсменов и творцов на стыке спорта, творчества, игр и культуры, — комментировал сделку президент и генеральный директор NIKE Джон Донахо.

Подробности сделки не оглашались, но, вероятно, кроме продажи NFT кроссовок с атрибутикой Nike, компания внедрит новые виртуальные кроссовки в свою метавселенную, которая будет создана на основе игровой платформы Roblox. В метавселенной Nikeland будут проводиться различные мероприятия, посвящённые спорту, а также показы новых коллекций, что вписывается в её сделку с RTFKT.

Coca-Cola, известная всему миру своими газированными напитками, ещё летом 2021 года запустила собственный благотворительный NFT-аукцион, в котором в честь Международного дня дружбы продавались коллекционные предметы, связанные с компанией. Среди товаров, которые запомнились пользователям — винтажный холодильник из 1950-х, а также особая куртка, которую даже можно было, хоть и виртуально, но всё же надевать в цифровом мире Decentraland.

Другая компания, уже из сферы быстрого питания, Taco Bell также открыла свой благотворительный аукцион. Все экземпляры продавались всего по $1 и давали владельцам купоны на $500 в любом из заведений материнской компании, среди которых KFC и Pizza Hut, что, можно сказать, уже являлось 500% прибылью. Неудивительно, что все токены были распроданы менее чем за 30 минут.

NFT уже, пожалуй, перестаёт быть «модным развлечением для молодёжи», а становится полноценным инструментом цифровой торговли. Даже Международный олимпийский комитет запустил цифровой магазин с коллекционными NFT предметами, посвящёнными летним Олимпийским играм 2021 года. Несмотря на это, Британский олимпийский комитет также открыл и свой собственный магазин, что только говорит о популярности сферы.

Чем обусловлен интерес крупных компаний к NFT

Прежде всего, NFT на данный момент является модной и «хайповой» сферой, и неудивительно, что крупные корпорации внедряют технологию в свои бизнесы. Учитывая относительно малый процент крупных компаний, которые ознакомились со сферой и начали её успешное применение, каждая новая фирма, вступающая в сферу, привлекает высокий уровень медийности. Кроме того, создание предметов для будущих метавселенных может стать дополнительным источником прибыли, ведь многие теперь будут приобретать те же кроссовки от Nike не только для реальной, но и виртуальной жизни. После открытия магазинов в торговых центрах, компании запускали собственные интернет-магазины, а теперь они готовятся продавать свои товары уже в цифровых мирах.

В мире уже существуют проекты, напоминающие будущие метавселенные, где модель продажи виртуальных косметических предметов успешно расцветает. Примерами являются чем-то похожие на социальные сети игры imvu и Second Life. В них пользователи собираются в различных виртуальных локациях вроде летнего сада или уютной квартиры, проводят время и общаются. Сам игровой процесс является бесплатным, а монетизация идёт как раз за счёт виртуальных предметов, в основном одежды и косметических аксессуаров.

Несмотря на то что обе игры вышли ещё в ранних 2000-х, проекты успешно существуют до сих пор с миллионами активных пользователей, что только подтверждает успешность бизнес-модели по продаже предметов для виртуального мира. С метавселенной от гигантов вроде Facebook и других крупных компаний несложно представить, какой размах эта сфера может обрести.