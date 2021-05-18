Кремль призвал Израиль и Палестину «не подливать масла в огонь»

https://static.news.ru/photo/96d251e4-b88d-11eb-91e8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кремль призывает Израиль и Палестину к сдержанности в действиях и заявлениях, чтобы не подливать масла в огонь. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, Москва крайне внимательно следит за развитием ситуации в палестино-израильском конфликте. Россия, подчеркнул Песков, очень озабочена происходящим и разделяет эти эмоции со всем миром.

Как сказал представитель Кремля, Россия принимает посильные инициативы, предлагает свою территорию для прямых контактов и не только.

На Ближнем Востоке случаются террористические акты, однако на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств во вторник президент РФ Владимир Путин упоминал террористическую активность в мире в целом. Мы говорим о подобных проявлениях в разных странах. Работают наши специальные службы, пресекая разные такие поползновения, подготовку террористических актов, — заявил пресс-секретарь главы государства.

Ситуация в секторе Газа обострилась 10 мая. С начала конфликта были убиты свыше 200 палестинцев, более 6,5 тысячи получили ранения. В течение нескольких дней в результате обстрелов со стороны сектора Газа в Израиле погибли по меньшей мере 10 человек. Палестина готова участвовать в мирных переговорах с Израилем в Москве. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия готова принять на своей территории стороны конфликта.

Ранее американский лидер Джо Байден запретил журналистке спрашивать у него о конфликте Израиля и Палестины. Это произошло во время визита политика на сборочный завод Ford.